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Зинедин Зидан: приятно, что мы стали зимними чемпионами

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после победы над "Малагой" (2:1) в 19-м туре чемпионата Испании.

"У меня остались хорошие ощущения от матча: очень важно было выиграть игру, которую мы хорошо начали. У нас были голевые моменты, но из четырёх мы реализовали один. Но игра была тяжёлой, поскольку соперник много двигался. Мы устали, но, конечно, остались довольны исходом встречи. Мы всегда ставим перед собой максимальные цели. Приятно, что мы стали зимними чемпионами, но мы прекрасно понимаем, что это ничего не значит – надо постоянно быть в полной боевой готовности. В среду нас ждёт сложный матч на Кубок Короля, потом – другие сложные матчи, и так до конца сезона", - цитирует Зидана официальный сайт "Реала".
Теги: Зидан Реал Малага
Сегодня, 19:04
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