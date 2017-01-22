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"Монако" возглавил чемпионат Франции

Чемпионат Франции

21 тур

"Монако" - "Лорьян" 4:0

Голы: Бошилья, 24, 28, Жермен, 37, 59

"Монако": Субашич, Сидибе, Менди, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Силва (Лемар, 64), Бакайоко (Моутинью, 69), Бошилья, Фалькао, Жермен (Мбаппе, 74)

"Лорьян": Леком, Морейра, Гофф, Лаутоа (Меслуб, 46), Пебернес, Сиани, Мвуэмба, Кафу (Вакасо, 46), Марво, Кабо (Филиппото, 46), Уорис

Предупреждения: Лаутоа, 11, Сидибе, 90
Теги: Монако Лорьян
Сегодня, 19:07
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