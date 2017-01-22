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16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
"Монако" возглавил чемпионат Франции
Чемпионат Франции
21 тур
"Монако" - "Лорьян" 4:0
Голы: Бошилья, 24, 28, Жермен, 37, 59
"Монако": Субашич, Сидибе, Менди, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Силва (Лемар, 64), Бакайоко (Моутинью, 69), Бошилья, Фалькао, Жермен (Мбаппе, 74)
"Лорьян": Леком, Морейра, Гофф, Лаутоа (Меслуб, 46), Пебернес, Сиани, Мвуэмба, Кафу (Вакасо, 46), Марво, Кабо (Филиппото, 46), Уорис
Предупреждения: Лаутоа, 11, Сидибе, 90
21 тур
"Монако" - "Лорьян" 4:0
Голы: Бошилья, 24, 28, Жермен, 37, 59
"Монако": Субашич, Сидибе, Менди, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Силва (Лемар, 64), Бакайоко (Моутинью, 69), Бошилья, Фалькао, Жермен (Мбаппе, 74)
"Лорьян": Леком, Морейра, Гофф, Лаутоа (Меслуб, 46), Пебернес, Сиани, Мвуэмба, Кафу (Вакасо, 46), Марво, Кабо (Филиппото, 46), Уорис
Предупреждения: Лаутоа, 11, Сидибе, 90
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