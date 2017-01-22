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16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
"Болонья" обыграла "Торино", "Дженоа" и "Кротоне" сыграли вничью
"Болонья" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии обыграла "Торино" - 2:0.
Чемпионат Италии
21 тур
"Болонья" - "Торино" 2:0
Голы: Джемаили, 43, 83
"Болонья": Миранте, Крафт, Масина, Майетта, Ойконому, Пульгар, Надь (Донса, 78), Джемаили, Крейчи (Риццо, 88), Дестро, Франческо (Верди, 72)
"Торино": Харт, Дзаппакоста (Сильвестри, 46), Баррека, Россеттини, Моретти, Вальдифиори (Итурбе, 66), Бенасси (Мартинес, 79), Базелли, Бое, Фальке, Ляич
Предупреждения: Джемаили, 38, Бенасси, 45+2, Дестро, 63, Сильвестри, 76
"Дженоа" - "Кротоне" 2:2
Голы: Симеоне, 43, Чеккерини, 54, Окампос, 66, Феррари, 74
"Дженоа": Ламанна, Муньос, Бурдиссо, Иццо, Эденилсон, Лашальт, Ригони (Кофи, 30), Катальди, Лазович (Пандев, 61), Симеоне, Окампос (Пинилья, 79)
"Кротоне": Кордац, Рози, Сампиризи, Чеккерини, Феррари, Барберис, Рохден, Кризетиг, Фальчинелли, Тротта, Стоян (Мартелла, 75)
Предупреждения: Рози, 34, Катальди, 58, Кризетиг, 89
"Палермо" - "Интер" 0:1
Голы: Мариу, 65
"Палермо": Посавец, Рисполи (Диаманти, 78), Пеццелла, Гольданига, Гонсалес, Сионек, Энрике (Балог, 72), Яяло (Чочев, 81), Кайсон, Гацци, Несторовски
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Ансальди, Мурильо, Миранда, Брозович, Гальярдини, Банега (Мариу, 55), Кандрева (Сантон, 82), Перишич (Кондогбиа, 77), Икарди
Предупреждения: Несторовски, 19, Ансальди, 22, Д'Амброзио, 35, Гольданига, 44, Гацци, 63, Балог, 78, Ансальди, 79, Диаманти, 83, Кайсон, 90+1, Гацци, 90+5
Удаления: Ансальди, 79, Гацци, 90+5
Чемпионат Италии
21 тур
"Болонья" - "Торино" 2:0
Голы: Джемаили, 43, 83
"Болонья": Миранте, Крафт, Масина, Майетта, Ойконому, Пульгар, Надь (Донса, 78), Джемаили, Крейчи (Риццо, 88), Дестро, Франческо (Верди, 72)
"Торино": Харт, Дзаппакоста (Сильвестри, 46), Баррека, Россеттини, Моретти, Вальдифиори (Итурбе, 66), Бенасси (Мартинес, 79), Базелли, Бое, Фальке, Ляич
Предупреждения: Джемаили, 38, Бенасси, 45+2, Дестро, 63, Сильвестри, 76
"Дженоа" - "Кротоне" 2:2
Голы: Симеоне, 43, Чеккерини, 54, Окампос, 66, Феррари, 74
"Дженоа": Ламанна, Муньос, Бурдиссо, Иццо, Эденилсон, Лашальт, Ригони (Кофи, 30), Катальди, Лазович (Пандев, 61), Симеоне, Окампос (Пинилья, 79)
"Кротоне": Кордац, Рози, Сампиризи, Чеккерини, Феррари, Барберис, Рохден, Кризетиг, Фальчинелли, Тротта, Стоян (Мартелла, 75)
Предупреждения: Рози, 34, Катальди, 58, Кризетиг, 89
"Палермо" - "Интер" 0:1
Голы: Мариу, 65
"Палермо": Посавец, Рисполи (Диаманти, 78), Пеццелла, Гольданига, Гонсалес, Сионек, Энрике (Балог, 72), Яяло (Чочев, 81), Кайсон, Гацци, Несторовски
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Ансальди, Мурильо, Миранда, Брозович, Гальярдини, Банега (Мариу, 55), Кандрева (Сантон, 82), Перишич (Кондогбиа, 77), Икарди
Предупреждения: Несторовски, 19, Ансальди, 22, Д'Амброзио, 35, Гольданига, 44, Гацци, 63, Балог, 78, Ансальди, 79, Диаманти, 83, Кайсон, 90+1, Гацци, 90+5
Удаления: Ансальди, 79, Гацци, 90+5
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