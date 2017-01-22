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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Серхио Рамос: надо уметь терпеть и находить в себе силы переживать неудачи
Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал победу над "Малагой" (2:1) в 19-м туре чемпионата Испании.
- Я очень доволен, что сумел отметиться голами, особенно – в нынешней ситуации, когда мы немного притормозили. Мы подошли к этому матчу в достаточно непростом положении: "Реалу" стоит проиграть один матч, как начинают появляться разные слухи. Но надо уметь терпеть и находить в себе силы переживать неудачи, поскольку сезон длинный и впереди ещё много игр, - цитирует Рамоса официальный сайт клуба.
- Я очень доволен, что сумел отметиться голами, особенно – в нынешней ситуации, когда мы немного притормозили. Мы подошли к этому матчу в достаточно непростом положении: "Реалу" стоит проиграть один матч, как начинают появляться разные слухи. Но надо уметь терпеть и находить в себе силы переживать неудачи, поскольку сезон длинный и впереди ещё много игр, - цитирует Рамоса официальный сайт клуба.
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