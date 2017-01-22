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Серхио Рамос: надо уметь терпеть и находить в себе силы переживать неудачи

Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал победу над "Малагой" (2:1) в 19-м туре чемпионата Испании.

- Я очень доволен, что сумел отметиться голами, особенно – в нынешней ситуации, когда мы немного притормозили. Мы подошли к этому матчу в достаточно непростом положении: "Реалу" стоит проиграть один матч, как начинают появляться разные слухи. Но надо уметь терпеть и находить в себе силы переживать неудачи, поскольку сезон длинный и впереди ещё много игр, - цитирует Рамоса официальный сайт клуба.
Теги: Рамос Реал Малага
Сегодня, 19:08
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
а плеваться нормально?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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