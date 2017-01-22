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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
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Симоне Индзаги: в матче против "Ювентуса" нам не хватило концентрации
Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал поражение своей команды в матче против "Ювентуса" (0:2) в 21 туре Серии А.
"Нам не хватило концентрации. Мы не должны были позволить Дибале ударить и дать возможность Куадрадо прострелить на Игуаина. Мы хорошо готовились к этому матчу. Покидая матч, я подумал, что нам стоило с самого начала сыграть иначе. Не понимаю, почему у нас было такое отношение к игре", - цитирует Индзаги Football Italia.
"Нам не хватило концентрации. Мы не должны были позволить Дибале ударить и дать возможность Куадрадо прострелить на Игуаина. Мы хорошо готовились к этому матчу. Покидая матч, я подумал, что нам стоило с самого начала сыграть иначе. Не понимаю, почему у нас было такое отношение к игре", - цитирует Индзаги Football Italia.
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