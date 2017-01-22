Симоне Индзаги: в матче против "Ювентуса" нам не хватило концентрации

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал поражение своей команды в матче против "Ювентуса" (0:2) в 21 туре Серии А.



"Нам не хватило концентрации. Мы не должны были позволить Дибале ударить и дать возможность Куадрадо прострелить на Игуаина. Мы хорошо готовились к этому матчу. Покидая матч, я подумал, что нам стоило с самого начала сыграть иначе. Не понимаю, почему у нас было такое отношение к игре", - цитирует Индзаги Football Italia.