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16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
"Арсенал" на 98-й минуте вырвал победу у "Бернли"
"Арсенал" победил "Бернли" в матче 22-го тура АПЛ.
Чемпионат Англии
22 тур
"Арсенал" - "Бёрнли" 2:1
Голы: Мустафи, 59, Грэй, 90+3, Санчес, 90+8
"Арсенал": Чех, Паулиста, Монреаль, Мустафи, Косельни, Джака, Рэмси, Озил (Бельерин, 89), Айуоби (Коклен, 69), Жиру (Уэлбек, 87), Санчес
"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Марни (Тарковски, 76), Хендрик (Бартон, 73), Дефур (Воукс, 77), Бойд, Барнс, Грэй
Предупреждения: Лоутон, 58, Марни, 74, Мустафи, 90+5, Барнс, 90+7
Удаления: Джака, 65
Чемпионат Англии
22 тур
"Арсенал" - "Бёрнли" 2:1
Голы: Мустафи, 59, Грэй, 90+3, Санчес, 90+8
"Арсенал": Чех, Паулиста, Монреаль, Мустафи, Косельни, Джака, Рэмси, Озил (Бельерин, 89), Айуоби (Коклен, 69), Жиру (Уэлбек, 87), Санчес
"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Марни (Тарковски, 76), Хендрик (Бартон, 73), Дефур (Воукс, 77), Бойд, Барнс, Грэй
Предупреждения: Лоутон, 58, Марни, 74, Мустафи, 90+5, Барнс, 90+7
Удаления: Джака, 65
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