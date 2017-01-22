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"Арсенал" на 98-й минуте вырвал победу у "Бернли"

"Арсенал" победил "Бернли" в матче 22-го тура АПЛ.

Чемпионат Англии

22 тур

"Арсенал" - "Бёрнли" 2:1

Голы: Мустафи, 59, Грэй, 90+3, Санчес, 90+8

"Арсенал": Чех, Паулиста, Монреаль, Мустафи, Косельни, Джака, Рэмси, Озил (Бельерин, 89), Айуоби (Коклен, 69), Жиру (Уэлбек, 87), Санчес

"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Марни (Тарковски, 76), Хендрик (Бартон, 73), Дефур (Воукс, 77), Бойд, Барнс, Грэй

Предупреждения: Лоутон, 58, Марни, 74, Мустафи, 90+5, Барнс, 90+7

Удаления: Джака, 65
Теги: Арсенал Бернли
Сегодня, 19:56
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№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 20:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Грубая ошибка бокового, назаметившего явного офсайда.


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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