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16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
"Локомотив" уступил болгарскому ЦСКА
"Локомотив" провёл товарищескую встречу с ЦСКА из Софии.
Товарищеский матч
"Локомотив" - ЦСКА С 1:2
Голы: Ндинга, 52 - Педро, 54, Десподов, 89
"Локомотив": Гилерме (Коченков, 46), Виталий Денисов (Лысов, 88), Лапшов, Михалик, Игнатьев, Касаев (Ндинга, 46), Игорь Денисов, Галанин (Макоев, 67), Коломейцев, Миранчук, Майкон (Натхо, 68)
ЦСКА С: Китанов (Петров, 63), Недялков (Атанасов, 63), Чорбаджийски (Дюлгеров, 46), Перес (Руменов, 63), Манолев (Станоев, 63), Пинту (Йорданов, 63), Бумаль (Педру, 46), Колев (Георгиев, 63), Арсениу (Симау, 46), Кульма (Десподов, 46), Йорданов (Виана, 46)
Предупреждения: Майкон, 42
Товарищеский матч
"Локомотив" - ЦСКА С 1:2
Голы: Ндинга, 52 - Педро, 54, Десподов, 89
"Локомотив": Гилерме (Коченков, 46), Виталий Денисов (Лысов, 88), Лапшов, Михалик, Игнатьев, Касаев (Ндинга, 46), Игорь Денисов, Галанин (Макоев, 67), Коломейцев, Миранчук, Майкон (Натхо, 68)
ЦСКА С: Китанов (Петров, 63), Недялков (Атанасов, 63), Чорбаджийски (Дюлгеров, 46), Перес (Руменов, 63), Манолев (Станоев, 63), Пинту (Йорданов, 63), Бумаль (Педру, 46), Колев (Георгиев, 63), Арсениу (Симау, 46), Кульма (Десподов, 46), Йорданов (Виана, 46)
Предупреждения: Майкон, 42
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