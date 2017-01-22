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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (32)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (32)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Эдди Хоу: "Борнмуту" надо поработать над игрой в обороне
Главный тренер "Борнмута" Эдди Хоу прокомментировал ничью своей команды в матче против "Уотфорда" (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.
"Немного странный результат для нас. Мы играли хорошо. Соперник проявил характер, когда свел матч к ничейному. Нам очень трудно достаются голы, но мы так легко пропускаем в свои ворота. Нам надо поработать над игрой в обороне", - приводит его слова ВВС.
"Немного странный результат для нас. Мы играли хорошо. Соперник проявил характер, когда свел матч к ничейному. Нам очень трудно достаются голы, но мы так легко пропускаем в свои ворота. Нам надо поработать над игрой в обороне", - приводит его слова ВВС.
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