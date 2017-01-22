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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (32)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (32)
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Клаудио Раньери: возможно, игроки не поняли моей задумки
Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери взял на себя вину за поражение от "Саутгемптона" (0:3) в 22 туре АПЛ.
"Мы провели плохой матч. Поражение - это моя вина. Я решил изменить схему после двух последних матчей. Против "Челси" мы играли с тремя защитниками, сегодня с ромбом в середине поля. Возможно, мои игроки не поняли моей задумки. Очень важно, правильно отреагировать на поражение. Я беру на себя ответственность", - цитирует Раньери Sky Sports.
"Мы провели плохой матч. Поражение - это моя вина. Я решил изменить схему после двух последних матчей. Против "Челси" мы играли с тремя защитниками, сегодня с ромбом в середине поля. Возможно, мои игроки не поняли моей задумки. Очень важно, правильно отреагировать на поражение. Я беру на себя ответственность", - цитирует Раньери Sky Sports.
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