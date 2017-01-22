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Шкодран Мустафи: "Арсенал" всегда верит в себя

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи прокомментировал победу своей команды в матче против "Бернли" (2:1) в 22 туре АПЛ.

"Мы играли на своей половине поля большую часть матча. Когда у вас удаляют игрока, то становится трудно. Но мы были опасны до самого финального свистка, потому что "Арсенал" всегда верит в себя", - цитирует Мустафи ВВС.
Теги: Мустафи Арсенал Бернли
Сегодня, 20:20
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