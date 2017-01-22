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"Сент-Этьен" переиграл "Анже"

В матче 21-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" оказался сильнее "Анже".

Чемпионат Франции

21 тур

"Сент-Этьен" - "Анже" 2:1

Гол: Бамба, 51, Перен, 74 - Павлович, 17

"Сент-Этьен": Мулен, Малку, Полома, Теофиль-Катерин, Перрен, Верету (Ру, 46), Сельнес, Лемуан, Кейта (Норден, 68), Амума, Монне-Паке (Погба, 87)

"Анже": Петрич, Бамба, Мансо, Тома, Павлович, Траоре, Капелле (Тарат, 68), Сантамария (Нвакаеме, 78), Мангани, Бериго (Тэт, 86), Доре

Предупреждения: Бамба, 24, Верету, 44, Капелле, 45+1, Траоре, 52, Полома, 67
Теги: Сент-Этьен Анже
Сегодня, 20:55
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