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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (32)
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"Сент-Этьен" переиграл "Анже"
В матче 21-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" оказался сильнее "Анже".
Чемпионат Франции
21 тур
"Сент-Этьен" - "Анже" 2:1
Гол: Бамба, 51, Перен, 74 - Павлович, 17
"Сент-Этьен": Мулен, Малку, Полома, Теофиль-Катерин, Перрен, Верету (Ру, 46), Сельнес, Лемуан, Кейта (Норден, 68), Амума, Монне-Паке (Погба, 87)
"Анже": Петрич, Бамба, Мансо, Тома, Павлович, Траоре, Капелле (Тарат, 68), Сантамария (Нвакаеме, 78), Мангани, Бериго (Тэт, 86), Доре
Предупреждения: Бамба, 24, Верету, 44, Капелле, 45+1, Траоре, 52, Полома, 67
Чемпионат Франции
21 тур
"Сент-Этьен" - "Анже" 2:1
Гол: Бамба, 51, Перен, 74 - Павлович, 17
"Сент-Этьен": Мулен, Малку, Полома, Теофиль-Катерин, Перрен, Верету (Ру, 46), Сельнес, Лемуан, Кейта (Норден, 68), Амума, Монне-Паке (Погба, 87)
"Анже": Петрич, Бамба, Мансо, Тома, Павлович, Траоре, Капелле (Тарат, 68), Сантамария (Нвакаеме, 78), Мангани, Бериго (Тэт, 86), Доре
Предупреждения: Бамба, 24, Верету, 44, Капелле, 45+1, Траоре, 52, Полома, 67
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