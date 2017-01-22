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16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (32)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (32)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
"ПСЖ" готов предложить "Аталанте" 25 миллионов евро за Кессиэ
Полузащитник "Аталанты" Франк Кессиэ может перейти в "ПСЖ", сообщает BBC.
Парижане готовы предложить за переход хавбека 25 миллионов евро. В свою очередь итальянский клуб намерен выручить не менее 35 миллионов.
Парижане готовы предложить за переход хавбека 25 миллионов евро. В свою очередь итальянский клуб намерен выручить не менее 35 миллионов.
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