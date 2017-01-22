"ПСЖ" готов предложить "Аталанте" 25 миллионов евро за Кессиэ

Полузащитник "Аталанты" Франк Кессиэ может перейти в "ПСЖ", сообщает BBC.



Парижане готовы предложить за переход хавбека 25 миллионов евро. В свою очередь итальянский клуб намерен выручить не менее 35 миллионов.