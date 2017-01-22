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"ПСЖ" готов предложить "Аталанте" 25 миллионов евро за Кессиэ

Полузащитник "Аталанты" Франк Кессиэ может перейти в "ПСЖ", сообщает BBC.

Парижане готовы предложить за переход хавбека 25 миллионов евро. В свою очередь итальянский клуб намерен выручить не менее 35 миллионов.
Теги: ПСЖ Аталанта Трансферы
Сегодня, 21:03
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