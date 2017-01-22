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"Реал" на месяц потерял Марсело и Модрича

Защитник Марсело и полузащитник Лука Модрич получили травмы в домашнем матче "Реала" с "Малагой" (2:1) в рамках 19-го тура испанской Примеры, сообщает Marca.

Оба игрока пропустят три или четыре недели. В лазарете «сливочных» также до сих пор пребывают Даниэль Карвахаль, Пепе и Гарет Бэйл.

Марсело в нынешнем сезоне чемпионата Испании принял участие в 15 матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. На счету Модрича 11 игр, один гол и два ассиста.

"Газета.ру"
Теги: Марсело Модрич Реал
Сегодня, 21:08
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