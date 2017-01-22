Жоау Мариу: это был очень важный матч для нас

Полузащитник "Интера" Жоау Мариу прокомментировал победу своей команды в матче против "Палермо" (1:0) в 21-м туре чемпионата Италии.



"Это был очень важный матч для нас. Мы упорно готовились к нему всю неделю. Соперник играл качественно. Очень важно было забить и принести победу команде. Не может только Икарди забивать голы", - цитирует Мариу Mediaset Premium.