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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (32)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (32)
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Жоау Мариу: это был очень важный матч для нас
Полузащитник "Интера" Жоау Мариу прокомментировал победу своей команды в матче против "Палермо" (1:0) в 21-м туре чемпионата Италии.
"Это был очень важный матч для нас. Мы упорно готовились к нему всю неделю. Соперник играл качественно. Очень важно было забить и принести победу команде. Не может только Икарди забивать голы", - цитирует Мариу Mediaset Premium.
"Это был очень важный матч для нас. Мы упорно готовились к нему всю неделю. Соперник играл качественно. Очень важно было забить и принести победу команде. Не может только Икарди забивать голы", - цитирует Мариу Mediaset Premium.
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