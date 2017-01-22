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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (32)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (32)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
"Челси" без труда обыграл "Халл Сити"
В матче 22-го тура чемпионата Англии "Челси" дома уверенно обыграл "Халл Сити".
Чемпионат Англии
22 тур
"Челси" - "Халл Сити" 2:0
Голы: Коста, 45+7, Кэйхилл, 82
"Челси": Куртуа - Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта - Матич, Мозес, Педро, (Фабрегас, 72), Канте, Азар, (Виллиан, 72), - Диего Коста, (Бачуайи, 89).
"Халл Сити": Якупович - Магуайр, Доусон, Дэвис, (Ниассе, 59), Эльабделлауи - Эвандро, Мэйсон, (Мейлер, 26), Хаддлстоун, Клукас, Робертсон - Эрнандес, (Диоманде, 76).
Предупреждения: Доусон, 9, Дэвис, 30, Канте, 45+3
Чемпионат Англии
22 тур
"Челси" - "Халл Сити" 2:0
Голы: Коста, 45+7, Кэйхилл, 82
"Челси": Куртуа - Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта - Матич, Мозес, Педро, (Фабрегас, 72), Канте, Азар, (Виллиан, 72), - Диего Коста, (Бачуайи, 89).
"Халл Сити": Якупович - Магуайр, Доусон, Дэвис, (Ниассе, 59), Эльабделлауи - Эвандро, Мэйсон, (Мейлер, 26), Хаддлстоун, Клукас, Робертсон - Эрнандес, (Диоманде, 76).
Предупреждения: Доусон, 9, Дэвис, 30, Канте, 45+3
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