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Кейлор Навас: уверен, все наладится и мы будем играть лучше

Вратарь "Реала" Кейлор Навас прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура чемпионата Испании против "Малаги" (2:1).

"Это был тяжёлый матч, поскольку в последних поединках мы не показали такой убедительной игры, как раньше. Мы одержали победу, и она добавила нам уверенности в себе и положительно сказалась на нашем настроении. Наша цель – стать чемпионами, поэтому нужно стараться выигрывать все матчи. Конечно, хочется делать это, показывая хороший футбол, но, к сожалению, не всегда это удаётся. Думаю, что теперь неприятные поражения остались позади – уверен, все наладится и мы будем играть лучше. Я спокоен и чувствую уверенность в себе: буду всегда делать всё, что в моих силах для того, чтобы помогать команде добиваться успеха", - цитирует Наваса официальный сайт "Реала".
Теги: Навас Реал Малага
Сегодня, 22:12
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