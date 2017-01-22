Чезаре Пранделли: в "Валенсии" я почувствовал себя униженным

Бывший главный тренер "Валенсии" Чезаре Пранделли рассказал о своей работе в испанском клубе.



"В "Валенсии" я почувствовал себя униженным. В клубе меня просили работать и тренером, и спортивным директором, при этом не давая мне реальных шансов для работы. Мы согласовали трансфер Дзадза. Через 20 дней мне объявили, что лучше бы купить в клуб полузащитника. Похоже, что в клубе все начинается с нуля. Возможно, что сэкономленные на моей зарплате деньги они смогут усилиться на трансферном рынке. Проект "Валенсия" был интригующим, но клуб еще платит за прошлые ошибки", - цитирует Пранделли Football Italia.