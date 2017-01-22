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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (34)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (34)
Массимилиано Аллегри: мы не позволили "Лацио" ничего создать
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче против "Лацио" (2:0) в 21 туре Серии А.
"Как это ни парадоксально, но с таким количеством атакующих футболистов, мы не позволили "Лацио" ничего создать. Манджукич опустился глубже, потому что он играл на этой позиции ранее. У него нескончаемый двигатель, он даже не устал после финального свистка. Мне вчера пришла эта безумная идея сыграть по схеме 4-2-3-1. Эта схема имеет качества для того, чтобы бросить вызов любой команде в Европе и добиться успеха", - цитирует Аллегри Football Italia.
"Как это ни парадоксально, но с таким количеством атакующих футболистов, мы не позволили "Лацио" ничего создать. Манджукич опустился глубже, потому что он играл на этой позиции ранее. У него нескончаемый двигатель, он даже не устал после финального свистка. Мне вчера пришла эта безумная идея сыграть по схеме 4-2-3-1. Эта схема имеет качества для того, чтобы бросить вызов любой команде в Европе и добиться успеха", - цитирует Аллегри Football Italia.
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