Массимилиано Аллегри: мы не позволили "Лацио" ничего создать

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче против "Лацио" (2:0) в 21 туре Серии А.



"Как это ни парадоксально, но с таким количеством атакующих футболистов, мы не позволили "Лацио" ничего создать. Манджукич опустился глубже, потому что он играл на этой позиции ранее. У него нескончаемый двигатель, он даже не устал после финального свистка. Мне вчера пришла эта безумная идея сыграть по схеме 4-2-3-1. Эта схема имеет качества для того, чтобы бросить вызов любой команде в Европе и добиться успеха", - цитирует Аллегри Football Italia.