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"Реал Сосьедад" переиграл "Сельту"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" с минимальным счетом переиграл "Сельту" – 1:0.

Чемпионат Испании

19-й тур

"Реал Сосьедад" – "Сельта" – 1:0

Гол: Хуанми, 72 (1:0).

"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес, Сальдуа, Гранеро, Каналес (Гастаньяга, 80), Сурутуса, Вела (Хаби Прието, 71), Хуанми, Виллиан Жозе (Ойярсабаль, 63).

"Сельта": Серхио Альварес, Ронкалья, Фонтас, Планас, Гомес, Эрнандес, Хосабед Санчес (Радоя, 68), Систо, Диоп (Аспас, 83), Росси, Сенье (Гвидетти, 73).

Предупреждения: Планас, 28. Берчиче, 66. Росси, 79. Хуанми, 86.
Теги: Реал Сосьедад Сельта
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