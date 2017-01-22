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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (34)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (34)
"Реал Сосьедад" переиграл "Сельту"
В матче 19-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" с минимальным счетом переиграл "Сельту" – 1:0.
Чемпионат Испании
19-й тур
"Реал Сосьедад" – "Сельта" – 1:0
Гол: Хуанми, 72 (1:0).
"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес, Сальдуа, Гранеро, Каналес (Гастаньяга, 80), Сурутуса, Вела (Хаби Прието, 71), Хуанми, Виллиан Жозе (Ойярсабаль, 63).
"Сельта": Серхио Альварес, Ронкалья, Фонтас, Планас, Гомес, Эрнандес, Хосабед Санчес (Радоя, 68), Систо, Диоп (Аспас, 83), Росси, Сенье (Гвидетти, 73).
Предупреждения: Планас, 28. Берчиче, 66. Росси, 79. Хуанми, 86.
Чемпионат Испании
19-й тур
"Реал Сосьедад" – "Сельта" – 1:0
Гол: Хуанми, 72 (1:0).
"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес, Сальдуа, Гранеро, Каналес (Гастаньяга, 80), Сурутуса, Вела (Хаби Прието, 71), Хуанми, Виллиан Жозе (Ойярсабаль, 63).
"Сельта": Серхио Альварес, Ронкалья, Фонтас, Планас, Гомес, Эрнандес, Хосабед Санчес (Радоя, 68), Систо, Диоп (Аспас, 83), Росси, Сенье (Гвидетти, 73).
Предупреждения: Планас, 28. Берчиче, 66. Росси, 79. Хуанми, 86.
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