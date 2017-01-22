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16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (34)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (34)
"Спартак" интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом
"Спартак" проявляет предметный интерес к 26-летнему защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, сообщает "Спорт-Экспресс".
Отмечается, что красно-белые не так давно делали армейцам конкретное предложение о трансфере. Однако красно-синие не стали всерьез его рассматривать.
Агент Фернандеса, Жорже Машаду, одновременно занимается и делами спартаковского хавбека Фернандо.
Отмечается, что красно-белые не так давно делали армейцам конкретное предложение о трансфере. Однако красно-синие не стали всерьез его рассматривать.
Агент Фернандеса, Жорже Машаду, одновременно занимается и делами спартаковского хавбека Фернандо.
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