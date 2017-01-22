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"Спартак" интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом

"Спартак" проявляет предметный интерес к 26-летнему защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что красно-белые не так давно делали армейцам конкретное предложение о трансфере. Однако красно-синие не стали всерьез его рассматривать.

Агент Фернандеса, Жорже Машаду, одновременно занимается и делами спартаковского хавбека Фернандо.
Теги: Фернандес ЦСКА Спартак
Сегодня, 22:53
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13
(2)
№13 Написал: Butcher (Сегодня, 23:17) #
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Цитата: vladdd
Марио всем нужен. Это лучший правый защ в нашем чемпе, да еще с нужным паспортом. Но для клубов РФПЛ он просто не продается, как мне видится.

– Можете представить себя в футболке другого клуба? Бразильского или какого-то еще?
– Откровенно говоря, нет. Душой и сердцем я в ЦСКА. Как уже говорил, здесь все для меня родное – команда, болельщики, стадион.
Регистрация: 20.12.2015
№12 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 23:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Иуды и предатели это спамовская тема,с ЦСКА не прокатит!Так что пусть тусуются... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№11 Написал: Butcher (Сегодня, 23:07) #
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Цитата: Радослав Ковач
Бред.

Да хорош Вовик. Вы всю дорогу облизываетесь на наших игроков, ещё с Ярошика и Олича начиная. К кому только яйца не подкатывали, даже к Вагнеру, но ВСЕМИ были посланы на болт из пельменной. smile
Регистрация: 20.12.2015
№10 Написал: скальп (Сегодня, 23:06) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Butcher
Прально. Воспитанника СДЮШОР ЦСКА Глушакова Дениску берегите

еще бы,Сухорян век его будет помнить,а Дениска вдвойне против бомжеконей выкладывается,ценный игрок
Регистрация: 24.12.2016
№9 Написал: Butcher (Сегодня, 23:05) #
  • +1
  •  (3)

Агент Фернандеса, Жорже Машаду, одновременно занимается и делами спартаковского хавбека Фернандо.

Ну а мы также заметим, что он и дела Витиньо ведёт. И это правда
Регистрация: 20.12.2015
№8 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 23:04) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Бред.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№7 Написал: Butcher (Сегодня, 23:04) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: скальп
но только этот косипор и даром не нужен

laughing Прально. Воспитанника СДЮШОР ЦСКА Глушакова Дениску берегите smile
Регистрация: 20.12.2015
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:02) #
  • +1
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online

Цитата: vlees
Нормальный такой вброс

Не. Такой и Зениту нужен. Хотя бы для засолки.
Однако, если Гинер его запродаст дешевле 20млн. Евро, то коням (болельщикам ЦСКА) можно вешаться. Это будет свидетельством близкого финансового краха.
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 23:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Бред.


--------------------
Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
№4 Написал: скальп (Сегодня, 23:00) #
  • -5
  •  (7)

это будет нормальный взрыв ватутинских духовок,но только этот косипор и даром не нужен,в дерби трешку отгрузили этим Фернандесам и Сухорянам
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: Butcher (Сегодня, 22:59) #
  • -1
  •  (7)

vlees,
Губы закатайте, клоуны laughing
Регистрация: 20.12.2015
№2 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 22:59) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: vlees
Нормальный такой вброс,понятно что полный бред,

Этим и надо было закончить.
Марио всем нужен. Это лучший правый защ в нашем чемпе, да еще с нужным паспортом. Но для клубов РФПЛ он просто не продается, как мне видится.
Регистрация: 5.05.2009
№1 Написал: vlees (Сегодня, 22:55) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Нормальный такой вброс,понятно что полный бред,а так думаю сделка была выгодно обоим клубам,Спартак бы получил защитника с русским паспортом который в любой момент может заменить Ещенко blush ,а Гинер бы получил денюжку и немножко бы погасил кредит,а так надо уже продавать его Гинеру пока есть спрос,будем объективны:)
Регистрация: 12.01.2017
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