Хосеп Гвардиола: расстроен, потому что игроки не заслуживают такого результата

Главный тренер "Манчестера Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью своей команды в матче против "Тоттенхэма" (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.



"Мы не добьемся результатов в этом сезоне, если не будем забивать свои голы. Мы будем стараться, продолжать в том же духе, но мы создаем много моментов, а ничего не забиваем. Конечно, мне грустно, расстроен, потому что игроки не заслуживают такого результата. В будущем эта ничья сделает нас сильнее", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.