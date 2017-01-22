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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (34)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (34)
Хосеп Гвардиола: расстроен, потому что игроки не заслуживают такого результата
Главный тренер "Манчестера Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью своей команды в матче против "Тоттенхэма" (2:2) в 22-м туре чемпионата Англии.
"Мы не добьемся результатов в этом сезоне, если не будем забивать свои голы. Мы будем стараться, продолжать в том же духе, но мы создаем много моментов, а ничего не забиваем. Конечно, мне грустно, расстроен, потому что игроки не заслуживают такого результата. В будущем эта ничья сделает нас сильнее", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
"Мы не добьемся результатов в этом сезоне, если не будем забивать свои голы. Мы будем стараться, продолжать в том же духе, но мы создаем много моментов, а ничего не забиваем. Конечно, мне грустно, расстроен, потому что игроки не заслуживают такого результата. В будущем эта ничья сделает нас сильнее", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
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