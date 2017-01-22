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Анджело Огбонна больше не сыграет в этом сезоне

Защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна уже не сыграет в этом сезоне из-за предстоящей операции на колене, сообщает Evening Standard.

28-летний футболист получил серьёзную травму в матче против "Мидлсбро" (3:1). В нынешнем сезоне итальянец сыграл в 19 матчах АПЛ.
Теги: Вест Хэм
Сегодня, 23:08
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