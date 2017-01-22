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16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (34)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (34)
Анджело Огбонна больше не сыграет в этом сезоне
Защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна уже не сыграет в этом сезоне из-за предстоящей операции на колене, сообщает Evening Standard.
28-летний футболист получил серьёзную травму в матче против "Мидлсбро" (3:1). В нынешнем сезоне итальянец сыграл в 19 матчах АПЛ.
28-летний футболист получил серьёзную травму в матче против "Мидлсбро" (3:1). В нынешнем сезоне итальянец сыграл в 19 матчах АПЛ.
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