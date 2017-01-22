Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Винченцо Монтелла: "Милан" играл на равных с "Наполи"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал поражение от "Наполи" (1:2).

"Разумеется, мы расстроены поражением. Но есть и положительные моменты. "Милан" играл на равных с одной из лучших команд Италии. В будущем мои подопечные способны прибавить", - цитирует Монтеллу Tmw.
Теги: Монтелла Милан Наполи
Вчера, 23:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.