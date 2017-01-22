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Марио Манджукич попал в сферу интересов "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может продолжить карьеру в Китае, сообщает Il Quotidiano Sportivo.

В услугах хорвата заинтересован "Тяньцзинь Цюаньцзянь", информирует . Команда Акселя Витселя хочет пригласить форварда в связи с тем, что от перехода в клуб отказался нападающий "Фиорентины" Никола Калинич.
Теги: Манджукич Ювентус Трансферы
Вчера, 23:45
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