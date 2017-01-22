Марио Манджукич попал в сферу интересов "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может продолжить карьеру в Китае, сообщает Il Quotidiano Sportivo.



В услугах хорвата заинтересован "Тяньцзинь Цюаньцзянь", информирует . Команда Акселя Витселя хочет пригласить форварда в связи с тем, что от перехода в клуб отказался нападающий "Фиорентины" Никола Калинич.