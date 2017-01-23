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"Барселона" забила четыре гола в ворота "Эйбара"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Эйбар".

Чемпионат Испании. 19 тур

"Эйбар" - "Барселона" - 0:4

Голы: Д. Суарес, 31, Месси, 51, Л. Суарес, 68, Неймар, 90+1.

"Эйбар": Йоэль, Луна (Ривера, 82), дос Сантос, Лежен, Капа, Гарсия, Леон, Эскаланте, Гонсалес (Рико, 74), Инуи (Пенья, 78), Энрич.

"Барселона": тер Штеген, Альба, Юмтити, Матье, Роберто (Видаль, 65), Бускетс (Д. Суарес, 10), Ракитич, Туран, Неймар, Месси, Л. Суарес (Алькасер, 76).

Предупреждения: Эскаланте, 26, Капа, 39, Туран, 42, Энрич, 44.
Теги: Барселона Эйбар
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