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Гол Матье Вальбуэна помог "Лиону" переиграть "Марсель"

В матче 21-го тура чемпионата Франции "Лион" одержал уверенную победу над "Марселем".

Чемпионат Франции. 21 тур

"Лион" - "Марсель" - 3:1

Голы: Вальбуэна, 43, Ляказетт, 61, Дория, 67, Ляказетт, 75

"Лион": Лопеш, Рафаэл, Янга-Мбива, Морель, Маммана, Вальбуэна (Депай, 79), Гоналон, Толиссо (Ферри, 85), Фекир (Тусар, 71), Корне, Ляказетт

"Марсель": Пеле, Сакаи, Дория, Фанни, Роланду, Сансон, Ангисса, Лопес (Кабелла, 66), Товен (Хауи, 89), Сарр (Алессандрини, 66), Гомис

Предупреждения: Янга-Мбива, 37, Фанни, 48, Сакаи, 85.
Теги: Лион Марсель
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