Сборная Габона вылетела с домашнего Кубка африканских наций-2017

В заключительном туре группового этапа Кубка Африки сборная Буркина-Фасо обыграла команду Гвинеи-Бисау, а хозяева турнира - сборная Габона - сыграла вничью с командой Камеруна.



Кубок африканских наций. Группа A. 3-й тур



Гвинея-Биссау - Буркина Фасо - 0:2



Голы: Рудинилсон, 11 (0:1 автогол); Траоре, 57 (0:2)



Камерун - Габон - 0:0



Из группы A в плей-офф турнира вышли сборные Буркина-Фасо и Камеруна. Для Габона и Гвинеи-Бисау турнир завершен.



Турнирное положение в группе A: 1. Буркина-Фасо - 5 очков; 2. Камерун - 5; 3. Габон - 3; 4. Гвинея-Бисау - 1.