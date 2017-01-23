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Дмитрий Лоськов весной может выйти на поле в составе "Локомотива"

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что в планы железнодорожников входит выпустить на поле в официальном матче 42-летнего тренера "железнодорожников" Дмитрия Лоськова.

"Думаю, возвращение Лоськова на поле состоится в ближайшее время, по крайней мере в этой половине сезона.

Сычев? Пока мы не обсуждали возможность его возвращения в клуб", - сказал Геркус во время трансляции матча с софийским ЦСКА (1:2) на YouTube.
Теги: Лоськов Локомотив Геркус
Сегодня, 01:40
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