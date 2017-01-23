Дмитрий Лоськов весной может выйти на поле в составе "Локомотива"

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Вчера 23:33
Сердар Таски: думаю, весной мы начнем переговоры с руководством "Спартака" о новом контракте (2)
Сердар Таски: думаю, весной мы начнем переговоры с руководством "Спартака" о новом контракте (2)
Вчера 23:19
Эрик Бикфалви и Максим Бордачев покинут "Томь"
Эрик Бикфалви и Максим Бордачев покинут "Томь"
Вчера 23:08
Анджело Огбонна больше не сыграет в этом сезоне
Анджело Огбонна больше не сыграет в этом сезоне
Вчера 22:53
"Спартак" интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом (56)
"Спартак" интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом (56)
Вчера 22:50
"Реал Сосьедад" переиграл "Сельту"
"Реал Сосьедад" переиграл "Сельту"
Вчера 21:33
"Челси" без труда обыграл "Халл Сити"
"Челси" без труда обыграл "Халл Сити"
Вчера 21:29
Жоау Мариу: это был очень важный матч для нас
Жоау Мариу: это был очень важный матч для нас
Вчера 21:08
"Реал" на месяц потерял Марсело и Модрича
"Реал" на месяц потерял Марсело и Модрича
Вчера 20:55
"Сент-Этьен" переиграл "Анже"
"Сент-Этьен" переиграл "Анже"
Вчера 20:20
Шкодран Мустафи: "Арсенал" всегда верит в себя
Шкодран Мустафи: "Арсенал" всегда верит в себя
Вчера 20:15
Клаудио Раньери: возможно, игроки не поняли моей задумки (2)
Клаудио Раньери: возможно, игроки не поняли моей задумки (2)
Вчера 19:58
"Локомотив" уступил болгарскому ЦСКА (5)
"Локомотив" уступил болгарскому ЦСКА (5)
Вчера 19:56
"Арсенал" на 98-й минуте вырвал победу у "Бернли" (6)
"Арсенал" на 98-й минуте вырвал победу у "Бернли" (6)
Вчера 19:07
"Монако" возглавил чемпионат Франции
"Монако" возглавил чемпионат Франции
Вчера 18:43
Томас Тухель: мы должны играть стабильнее
Томас Тухель: мы должны играть стабильнее
Вчера 18:11
Эрик Штоффельсхаус стал спортивным директором "Локомотива" (2)
Эрик Штоффельсхаус стал спортивным директором "Локомотива" (2)
Вчера 18:03
"Анжи" подписал контракт с Адланом Кацаевым
"Анжи" подписал контракт с Адланом Кацаевым
Вчера 17:08
"Краснодар" с минимальным счетом обыграл "Хэнань Цзянье" (4)
"Краснодар" с минимальным счетом обыграл "Хэнань Цзянье" (4)
Вчера 17:03
"Саутгемптон" разгромил "Лестер"
"Саутгемптон" разгромил "Лестер"
Дмитрий Лоськов весной может выйти на поле в составе "Локомотива"
Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что в планы железнодорожников входит выпустить на поле в официальном матче 42-летнего тренера "железнодорожников" Дмитрия Лоськова.
"Думаю, возвращение Лоськова на поле состоится в ближайшее время, по крайней мере в этой половине сезона.
Сычев? Пока мы не обсуждали возможность его возвращения в клуб", - сказал Геркус во время трансляции матча с софийским ЦСКА (1:2) на YouTube.
"Думаю, возвращение Лоськова на поле состоится в ближайшее время, по крайней мере в этой половине сезона.
Сычев? Пока мы не обсуждали возможность его возвращения в клуб", - сказал Геркус во время трансляции матча с софийским ЦСКА (1:2) на YouTube.
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