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Денис Глушаков: нельзя выиграть чемпионство только потому, что тебе пообещали 5 млн евро

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что несмотря на то, что у команды нет официальной цели стать чемпионом, все игроки красно-белых нацелены именно на это.

– Хорошо ли психологически, что перед командой не стоит официальной задачи выиграть золото?

– В подсознании-то она у всех ребят все равно есть. Ну, скажут: "Выиграйте чемпионство – дадим вам по 5 миллионов евро". Но ты же не выиграешь золото, потому что тебе пообещали столько денег! Это зависит не от того, поставили задачу или нет.

Думаю, должен быть такой коллектив, который этим живет. У которого в голове одно – победа, победа, победа. А кто бы что ни сказал, даже Леонид Арнольдович – если не будет команды единомышленников, никакого золота не видать.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 01:54
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№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 02:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Можно, Денис)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№1 Написал: TambovКБ. (Сегодня, 02:07) #
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