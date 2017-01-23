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Гол Эдина Джеко позволил "Роме" одержать победу над "Кальяри"

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Рома" добилась минимальной победы над "Кальяри".

Чемпионат Италии. 21 тур

"Рома" - "Кальяри" - 1:0

Гол: Джеко, 55.

"Рома": Щесны, Манолас (Вермален, 90+1), Рюдигер, Фасио, Эмерсон, Перес, Строотман, Де Росси, Наингголан (Паредес, 88), Перотти (Эль-Шаарави, 81), Джеко.

"Кальяри": Рафаэл, Мурру, Алвеш, Пизакане (Фараго, 81), Чеппители, Тахцидис, Исла, Дессена (Педро, 66), Барелла, Фариас (Сау, 72), Боррьелло.

Предупреждения: Пиказане, 18, Чеппители, 82, Манолас, 87, Барелла, 89.

Удаление: Педро, 90+3.
Теги: Кальяри Рома
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