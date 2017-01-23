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Денис Глушаков: в конце прошлого года спрашивали, хотел бы я поехать в Китай

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что у него были предложения о переезде в китайскую команду.

"Мне и дома хорошо. В "Спартаке". Ни в какой Китай не рвусь. Хотя в конце прошлого года у меня уже спрашивали, хотел бы поехать туда или нет. Это случилось после того, как Халк ушел.

Мне просто интересно узнать - какие клубы, какая конкретика? Но на этом все затухло. Впрочем, и не думал на эту тему. Для меня есть такие моменты, как престиж клуба и родная земля. Они оставили бы меня дома, и, скорее всего, никуда не уехал бы.

Всякое, конечно, бывает в жизни, но, как говорится, не в деньгах счастье. Ты отыграешь там год, два - и никому будешь не нужен. Вернешься домой - и что дальше? Репутацию из-за зарплаты не хотелось бы портить", - цитирует Глушакова "СЭ".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 02:26
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