Хавбек "Халл Сити" Райан Мэйсон получил перелом черепа

Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон в матче 22-го тура АПЛ с "Челси" (0:2) получил перелом черепа, утверждает The Mirror. Футболисту диагностировано кровоизлияние в мозг, игрок был госпитализирован.



Мэйсон на 12-й минуте встречи столкнулся с защитником Гэри Кэйхиллом, после чего доктора оказывали ему помощь в течение пяти минут и затем унесли с поля на носилках.