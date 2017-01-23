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Хавбек "Халл Сити" Райан Мэйсон получил перелом черепа

Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон в матче 22-го тура АПЛ с "Челси" (0:2) получил перелом черепа, утверждает The Mirror. Футболисту диагностировано кровоизлияние в мозг, игрок был госпитализирован.

Мэйсон на 12-й минуте встречи столкнулся с защитником Гэри Кэйхиллом, после чего доктора оказывали ему помощь в течение пяти минут и затем унесли с поля на носилках.
Теги: Халл Сити
Сегодня, 02:32
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