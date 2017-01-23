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Дмитрий Комбаров: "Спартак" сейчас единый коллектив, нет никаких ОПГ "Ромашка" (видео)

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о том, что команда сейчас является единым коллективом.

"Сейчас у нас действительно единый коллектив. Нет никаких разделений на иностранцев и русских или еще какие-то – ОПГ "Ромашка" там. Такого сейчас нет. Все футболисты – как единый кулак", - передает слова Комбарова пресс-служба красно-белых.

Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 03:30
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