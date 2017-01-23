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Уэйн Руни летом может переехать в Китай на зарплату 1 млн фунтов в неделю

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни получил предложение от китайского клуба с зарплатой £ 1 млн в неделю (€ 1,15 млн), сообщает The Sun.

Трансфер англичанина может состояться следующим летом. В этом случае Руни превратится в самого высокооплачиваемого игрока в мире, опередив по этому показателю нападающего "Шанхай Шэньхуа" Карлоса Тевеса, который получает £ 615 тыс. в неделю.

Заплата лучшего бомбардира "МЮ" в настоящее время составляет £ 300 тыс. за семь дней (€ 345 тыс.).

Газета.ru

Теги: Руни
Сегодня, 03:47
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