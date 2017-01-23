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Федор Чалов: не согласен с определением Березуцкого про груду мышц

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу в товарищеском матче с "Пястом" (2:0), а также ответил на слова Василия Березуцкого, который назвал его "грудой мышц".

"Накопилась усталость, ноги чуть “подсели”, поэтому играть было непросто. А если в целом… Хорошо, что победили.

Не согласен с определением Березуцкого: "Груда мышц - это Федя Чалов". В тренажерный зал хожу, но и от природы, наверное, тоже многое дано", - цитирует Чалова "СЭ".
Теги: Чалов ЦСКА
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