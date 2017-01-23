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У Серхио Бускетса диагностирован вывих лодыжки

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс получил травму во время матча 19-го тура первенства Испании с "Эйбаром".

У испанца диагностирован вывих лодыжки, информирует Catalunya Radio. О сроках восстановления игрока станет известно после более глубокого медицинского обследования.
Теги: Бускетс Барселона
Сегодня, 03:56
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