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Денис Глушаков: я "отоварил" Широкова на Евро? Никакой драки не было

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков прокомментировал слухи о драке внутри национальной команды после матча Евро-2016 со Словакией (1:2).

– Не понимаю, отчего стесняетесь подтвердить то, что Широкова вы на Euro-2016 "отоварили" за недобрые слова про "Спартак", а разнимавший вас Мамаев попал под раздачу. Все же об этом знают.

– Никакой драки не было. (Улыбается.)

– Спартаковский дух для вас – абстракция или реальность?

– К сожалению, не был в том "Спартаке", который выигрывал все чемпионства. Вот тогда он, наверное, был, - передает слова Глушакова "СЭ".
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 03:59
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