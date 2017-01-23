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Карлос Страндберг дебютировал за "Вестерло"

"Вестерло" переиграл в выездном матче 22-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" со счетом 2:1. В составе гостей на 88-й минуте на поле вышел бывший игрок ЦСКА Карлос Страндберг. Напомним, он был арендован до конца сезона у "Брюгге".

По слухам, армейцы выручили от продажи шведа примерно 1,5 миллиона евро.

СЭ
Теги: Страндберг
Сегодня, 08:53
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