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Вчера 23:33
Сердар Таски: думаю, весной мы начнем переговоры с руководством "Спартака" о новом контракте (2)
Сердар Таски: думаю, весной мы начнем переговоры с руководством "Спартака" о новом контракте (2)
Вчера 23:19
Эрик Бикфалви и Максим Бордачев покинут "Томь"
Эрик Бикфалви и Максим Бордачев покинут "Томь"
Вчера 23:08
Анджело Огбонна больше не сыграет в этом сезоне
Анджело Огбонна больше не сыграет в этом сезоне
Вчера 22:53
"Спартак" интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом (74)
"Спартак" интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом (74)
Вчера 22:50
"Реал Сосьедад" переиграл "Сельту"
"Реал Сосьедад" переиграл "Сельту"
Вчера 21:33
"Челси" без труда обыграл "Халл Сити" (1)
"Челси" без труда обыграл "Халл Сити" (1)
Вчера 21:29
Жоау Мариу: это был очень важный матч для нас
Жоау Мариу: это был очень важный матч для нас
Вчера 21:08
"Реал" на месяц потерял Марсело и Модрича
"Реал" на месяц потерял Марсело и Модрича
Вчера 20:55
"Сент-Этьен" переиграл "Анже"
"Сент-Этьен" переиграл "Анже"
Вчера 20:20
Шкодран Мустафи: "Арсенал" всегда верит в себя
Шкодран Мустафи: "Арсенал" всегда верит в себя
Вчера 20:15
Клаудио Раньери: возможно, игроки не поняли моей задумки (3)
Клаудио Раньери: возможно, игроки не поняли моей задумки (3)
Карлос Страндберг дебютировал за "Вестерло"
"Вестерло" переиграл в выездном матче 22-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" со счетом 2:1. В составе гостей на 88-й минуте на поле вышел бывший игрок ЦСКА Карлос Страндберг. Напомним, он был арендован до конца сезона у "Брюгге".
По слухам, армейцы выручили от продажи шведа примерно 1,5 миллиона евро.
СЭ
По слухам, армейцы выручили от продажи шведа примерно 1,5 миллиона евро.
СЭ
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