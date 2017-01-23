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Вячеслав Чанов: из ЦСКА меня убрали по возрасту
65-летний тренер вратарей "Арсенала" Вячеслав Чанов, ранее работавший в ЦСКА, благодарен руководству "оружейников", что оно не стало обращать внимания на его возраст.
"Несмотря на возраст, всегда хочется достичь чего-то большего. И у меня желание снова поработать в высшей лиге перевесило. С 95 года я был именно в первой команде. В школе и в молодежке адреналина не хватало. Так что спасибо огромное руководству "Арсенала" за то, что не стали смотреть в паспорт.
Прощаться с ЦСКА было очень трудно. Провел там 20 с лишним лет. Никаких препятствий не чинили. Только попросили передать дела преемнику в дубле, что я и сделал. С Гинером встретились в коридоре, обнялись...
ЦСКА я за все искренне благодарен, ведь я стал известным тренером именно благодаря этому клубу. Но из первой команды меня убрали по возрасту - так было озвучено. И тогда мне было очень больно. А сейчас хочется доказать, что я еще в порядке. Из меня энергия бьет бешеным фонтаном! В школе работы иной раз было даже больше, и ничего - сил хватало. При этом понимаю, что это последний мой заход в высшую лигу. Лебединая песня", - цитирует Чанова "СЭ".
"Несмотря на возраст, всегда хочется достичь чего-то большего. И у меня желание снова поработать в высшей лиге перевесило. С 95 года я был именно в первой команде. В школе и в молодежке адреналина не хватало. Так что спасибо огромное руководству "Арсенала" за то, что не стали смотреть в паспорт.
Прощаться с ЦСКА было очень трудно. Провел там 20 с лишним лет. Никаких препятствий не чинили. Только попросили передать дела преемнику в дубле, что я и сделал. С Гинером встретились в коридоре, обнялись...
ЦСКА я за все искренне благодарен, ведь я стал известным тренером именно благодаря этому клубу. Но из первой команды меня убрали по возрасту - так было озвучено. И тогда мне было очень больно. А сейчас хочется доказать, что я еще в порядке. Из меня энергия бьет бешеным фонтаном! В школе работы иной раз было даже больше, и ничего - сил хватало. При этом понимаю, что это последний мой заход в высшую лигу. Лебединая песня", - цитирует Чанова "СЭ".
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