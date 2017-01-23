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Вячеслав Чанов: из ЦСКА меня убрали по возрасту

65-летний тренер вратарей "Арсенала" Вячеслав Чанов, ранее работавший в ЦСКА, благодарен руководству "оружейников", что оно не стало обращать внимания на его возраст.

"Несмотря на возраст, всегда хочется достичь чего-то большего. И у меня желание снова поработать в высшей лиге перевесило. С 95 года я был именно в первой команде. В школе и в молодежке адреналина не хватало. Так что спасибо огромное руководству "Арсенала" за то, что не стали смотреть в паспорт.


Прощаться с ЦСКА было очень трудно. Провел там 20 с лишним лет. Никаких препятствий не чинили. Только попросили передать дела преемнику в дубле, что я и сделал. С Гинером встретились в коридоре, обнялись...

ЦСКА я за все искренне благодарен, ведь я стал известным тренером именно благодаря этому клубу. Но из первой команды меня убрали по возрасту - так было озвучено. И тогда мне было очень больно. А сейчас хочется доказать, что я еще в порядке. Из меня энергия бьет бешеным фонтаном! В школе работы иной раз было даже больше, и ничего - сил хватало. При этом понимаю, что это последний мой заход в высшую лигу. Лебединая песня", - цитирует Чанова "СЭ".
Теги: Чанов ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 08:59
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№8 Написал: vlees (Сегодня, 10:54) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
Цитата: vlees
Боже мой какой позор,выгнали заслуженного тренера из команды.

Согласен!Так с Аленичевым могли поступить только в спаме!

Он сам виноват,не справился с обязанностями,будем объективны дорогой конь.
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Боже мой какой позор,выгнали заслуженного тренера из команды.

Согласен!Так с Аленичевым могли поступить только в спаме!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№6 Написал: Кузя (Сегодня, 10:32) #
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Вес, рост, фигура, возраст, размер обуви, цвет волос и т.д.
Любят у нас смотреть на что угодно, только не на умение работать!


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"ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!"
Регистрация: 28.03.2014
№5 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 10:09) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ложечки нашлись, но осадочек остался


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№4 Написал: vlees (Сегодня, 09:50) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: jarny
Цитата: vlees
Боже мой какой позор,выгнали заслуженного тренера из команды.

опять мясное кокококо. пенсика перевели с молодежкой работать - видимо, были причины. ситуация его не устроила, появилось предложение от другой команды - кто кого откуда выгнал?

Перевести работать с молодежкой не уважение к такому тренеру,который вырастил легенду лиги чемпионов.
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: jarny (Сегодня, 09:46) #
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  •  (5)

Цитата: vlees
Боже мой какой позор,выгнали заслуженного тренера из команды.

опять мясное кокококо. пенсика перевели с молодежкой работать - видимо, были причины. ситуация его не устроила, появилось предложение от другой команды - кто кого откуда выгнал?
Регистрация: 6.02.2009
№2 Написал: vlees (Сегодня, 09:34) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Боже мой какой позор,выгнали заслуженного тренера из команды.
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 09:02) #
  • +1
  •  (1)

Всё хорошо,но осадок остался


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
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