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Денис Глушаков: никто не знает, какая у Адриано зарплата, не надо считать чужие деньги

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал информацию СМИ о том, что форвард Луис Адриано является самым высокооплачиваемым игроком красно-белых.

"Не надо считать чужие деньги. И вообще - никто не знает, какая у него в реальности зарплата. А все, что пишут, может быть неправдой и глупостями.

Думаю, Адриано должен оправдать надежды, которые на него возлагают", - передает слова Глушакова "СЭ".
Теги: Глушаков Спартак Адриано
Сегодня, 09:05
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14
(1)
№14 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 10:48) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
,у нас развели лимитчиков,что даже игроки молодежки динамо на феррари в 19 ездят

их это тоже касается)) (про испытательный срок)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№13 Написал: vlees (Сегодня, 10:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: vlees
Цитата: Lord_Vik
К сожалениютак во всем мире.
Более миллиарда китайцев живут на пороге бедности.
Казалось бы причем здесь футбол?

По данным Государственного статистического управления Китая, в 2015 году количество китайских граждан, живущих за чертой бедности, сократилось с 70,17 млн до 55,75 млн человек. Таким образом, Китай перевыполнил план по уменьшению численности бедного населения на 10 млн человек за год

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в России в первом квартале 2016 года выросла до 22,7 миллиона человек по сравнению с 14,4 миллиона в четвертом квартале 2015 года. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает Росстат.


1. Кто говорил "ЗА чертой"?
2. Ты доверяешь китайским органам статистики? В России по оф статистике инфляция 8%. Как по твоим ощущениям это так?
Вопросы?

Я думаю что в Китае в котором живет 1.3 миллиарда человек на пороге бедности живет намного меньше миллиарда,Китай развивается и думаю в будущем там будет повышаться уровень жизни,а у нас хз)
Регистрация: 12.01.2017
№12 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
Цитата: Lord_Vik
К сожалениютак во всем мире.
Более миллиарда китайцев живут на пороге бедности.
Казалось бы причем здесь футбол?

По данным Государственного статистического управления Китая, в 2015 году количество китайских граждан, живущих за чертой бедности, сократилось с 70,17 млн до 55,75 млн человек. Таким образом, Китай перевыполнил план по уменьшению численности бедного населения на 10 млн человек за год

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в России в первом квартале 2016 года выросла до 22,7 миллиона человек по сравнению с 14,4 миллиона в четвертом квартале 2015 года. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает Росстат.


1. Кто говорил "ЗА чертой"?
2. Ты доверяешь китайским органам статистики? В России по оф статистике инфляция 8%. Как по твоим ощущениям это так?
Вопросы?
Регистрация: 22.09.2007
№11 Написал: vlees (Сегодня, 10:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Было бы неплохо ввести для футболистов испытательный срок. Если доказал, что ты достоин такой з/п - получай, а то нынче футболисты зачастую за счет пиара и имени требуют того, чего явно не заслуживают.

Красавчики,они не виноваты что им платят такие зарплаты,только в других странах затраты на зарплаты легко отбиваются и там большинство игроков соответствуют уровню своей зарплаты,у нас развели лимитчиков,что даже игроки молодежки динамо на феррари в 19 ездят)
Регистрация: 12.01.2017
№10 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 10:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Было бы неплохо ввести для футболистов испытательный срок. Если доказал, что ты достоин такой з/п - получай, а то нынче футболисты зачастую за счет пиара и имени требуют того, чего явно не заслуживают.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№9 Написал: vlees (Сегодня, 10:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
К сожалениютак во всем мире.
Более миллиарда китайцев живут на пороге бедности.
Казалось бы причем здесь футбол?

По данным Государственного статистического управления Китая, в 2015 году количество китайских граждан, живущих за чертой бедности, сократилось с 70,17 млн до 55,75 млн человек. Таким образом, Китай перевыполнил план по уменьшению численности бедного населения на 10 млн человек за год

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в России в первом квартале 2016 года выросла до 22,7 миллиона человек по сравнению с 14,4 миллиона в четвертом квартале 2015 года. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает Росстат.
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: NickB777 г.Москва (Сегодня, 10:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
Всё должно быть открыто и прозрачно... Почему то если зарплата 10 000 руб. , это всему миру открыто , а как 1 млн. дол. , то это уже комм. тайна - можно подумать , что я претендую на его деньги... Если я на что и претендую - хочу знать: играет ли он " на эти деньги " и оправдывает ли эту " зряплату "...
Регистрация: 4.05.2015
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:08) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»

К сожалениютак во всем мире.
Более миллиарда китайцев живут на пороге бедности.
Казалось бы причем здесь футбол?
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: Karl XII (Сегодня, 10:05) #
  • -3
  •  (3)

Зарплата Адриано тянется из недр России, как и футболистов "Зенита"...
Регистрация: 11.01.2017
№5 Написал: lazurit532302 Тюменская область г. Тюмень (Сегодня, 09:57) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Зарплаты футболистов в России это пир во время чумы и сплошное паскудство. Деньги надо зарабатывать, а не быть иждивенцами на шее народа.
Регистрация: 1.05.2016
№4 Написал: vlees (Сегодня, 09:51) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
В милане получал 3,великий агент Марко Траббуки сказал что Адриано пошел на понижение зарплаты,будет объективны друзья зарплата Адриано 2 млн плюс бонусы. blush
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: Девятикратные Москва (Сегодня, 09:48) #
  • +5
  •  (5)

Думаю медики, учителя и многие другие окуевают когда депутатские зарплаты, премии и разные бонусы узнаЮт...


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"Нет, дорогой мой, разруха не в клозетах, а в головах" (Ф.Ф.Преображенский)

Надеюсь мы всё это переживём...
Регистрация: 11.12.2007
№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:23) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Читаю каждый раз высказывания Глушакова и удивляюсь. Он что не понимает смысл своих высказываний. Что это могло бы значить: "И вообще - никто не знает, какая у него в реальности зарплата". От себя добавлю, включая тех кто ему платит и его самого. Одно слов - футболист. Лучше бы молчал, надувал щеки и выпучивал глаза. Может быть за умного сошел бы.
Регистрация: 29.11.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:18) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
УтекаиБлессинги знают.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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