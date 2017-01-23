Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Вячеслав Чанов: Лунев выстрелил не просто так

Тренер вратарей "Арсенала" Вячеслав Чанов уверен, что новичок "Зенита" Андрей Лунев выстрелил благодаря заложенной базе. Специалист не разделяет мнения, что голкипер появился из ниоткуда.

"Нойер сегодня - вратарь №1. За что Яшин получил "Золотой мяч"? За то, что внес в футбол что-то новое: выходы за штрафную, бросок рукой. Нойер такой же. Он уходит из ворот и становится дополнительным полевым игроком. И в школе ЦСКА я заставлял ребят делать то же самое. Ведь это действительно большая помощь защите при выходе из обороны. Да, есть риск. Но это новый виток развития вратарского искусства. И нужно быть глупым, чтобы не обращать на это внимание.

Доннарумма в "Милане"? Давайте подождем. Пока это всплеск, такое может быть на эмоциях. Помню, Крицюк провел первый матч за "Краснодар", мне звонит журналист, спрашивает мнение. Я говорю, позвоните позже. "Часов в 9?" "Нет, в конце сезона".

Вот Лунев - другое дело. Многие считают, что он появился из ниоткуда. А он торпедовский, с ним работал Анатолий Зарапин. И я понимаю, что он выстрелил не просто так, а потому что в него многое заложено. Посмотрим, что будет дальше. Но нас аксакалов радует каждая новая звездочка", - передает слова Чанова "СЭ".
Теги: Чанов Лунев
Сегодня, 09:57
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Кузя (Сегодня, 10:25) #
  • -2
  •  (2)

В нашем футболе, умение играть, совсем не обязательно. Если бы не стечение обстоятельств, ни кто его бы так и не увидел.


--------------------
"ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!"
Регистрация: 28.03.2014
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.