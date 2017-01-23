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Фернандо: друзья беспокоятся о том, как я выживаю на морозе

Полузащитник "Спартака" Фернандо рассказал о сборах в ОАЭ и о главном вопросе, который задают ему родственники после его перехода в российскую команду.

"Я уже бывал в ОАЭ. По-моему, очень красивая страна. Один из главных её плюсов - это, конечно, погода. Много солнца - это то, что нравится бразильцам.

Моим друзьям и родственникам интересно все. Но в первую очередь, само собой, беспокоятся о том, как я выживаю на морозе. Холод и снег - самые распространенные клише о России. Поэтому не удивительно, что погода интересует всех, кто узнает, где я играю", - цитирует Фернандо пресс-служба "красно-белых".
Теги: Фернандо Спартак
Сегодня, 10:30
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