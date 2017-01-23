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Вчера 23:33
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Клаудио Раньери: возможно, игроки не поняли моей задумки (3)
Клаудио Раньери: возможно, игроки не поняли моей задумки (3)
Луис Адриано: понимаю, что каждый предстоящий тур для "Спартака" - это финал
Нападающий "Спартака" Луис Адриано рассказал о сборах команды в ОАЭ и целях на весеннюю часть сезона.
"Мне Эмираты уже знакомы. Здесь красиво, совсем другая, экзотичная культура: я каждый день обнаруживаю в ней какие-нибудь новые отличия от бразильской и европейской. Ну а насчет погоды полностью согласен с ребятами: то что надо.
Меня пока о России спрашивать рановато, но семья понимает, что глобальных изменений в культуре и климате ожидать не стоит: я все-таки долго жил на Украине. Но со временем освоюсь и посвящу их в тонкости российского быта.
Понимаю, что каждый предстоящий тур для "Спартака" - это финал. Только такой подход обеспечит нам должную концентрацию и мотивацию. Трудности будут, но вместе мы их преодолеем. Для меня особой, по понятным причинам, могла бы стать встреча с "Зенитом". Но я не собираюсь ее выделять: для победы в чемпионате нужно постараться выигрывать в каждом из матчей.
Я пока с болельщиками "Спартака" встречался только за пределами стадиона, но ребята мне уже рассказали, что здесь поддержка трибун еще сильнее, чем в Донецке, где она была на очень высоком уровне. Я, в свою очередь, буду стараться оправдать ожидания и приносить поклонникам нашего клуба как можно больше положительных эмоций", - передает слова Адриано официальный сайт красно-белых.
"Мне Эмираты уже знакомы. Здесь красиво, совсем другая, экзотичная культура: я каждый день обнаруживаю в ней какие-нибудь новые отличия от бразильской и европейской. Ну а насчет погоды полностью согласен с ребятами: то что надо.
Меня пока о России спрашивать рановато, но семья понимает, что глобальных изменений в культуре и климате ожидать не стоит: я все-таки долго жил на Украине. Но со временем освоюсь и посвящу их в тонкости российского быта.
Понимаю, что каждый предстоящий тур для "Спартака" - это финал. Только такой подход обеспечит нам должную концентрацию и мотивацию. Трудности будут, но вместе мы их преодолеем. Для меня особой, по понятным причинам, могла бы стать встреча с "Зенитом". Но я не собираюсь ее выделять: для победы в чемпионате нужно постараться выигрывать в каждом из матчей.
Я пока с болельщиками "Спартака" встречался только за пределами стадиона, но ребята мне уже рассказали, что здесь поддержка трибун еще сильнее, чем в Донецке, где она была на очень высоком уровне. Я, в свою очередь, буду стараться оправдать ожидания и приносить поклонникам нашего клуба как можно больше положительных эмоций", - передает слова Адриано официальный сайт красно-белых.
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