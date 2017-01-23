Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Луис Адриано: понимаю, что каждый предстоящий тур для "Спартака" - это финал

Нападающий "Спартака" Луис Адриано рассказал о сборах команды в ОАЭ и целях на весеннюю часть сезона.

"Мне Эмираты уже знакомы. Здесь красиво, совсем другая, экзотичная культура: я каждый день обнаруживаю в ней какие-нибудь новые отличия от бразильской и европейской. Ну а насчет погоды полностью согласен с ребятами: то что надо.

Меня пока о России спрашивать рановато, но семья понимает, что глобальных изменений в культуре и климате ожидать не стоит: я все-таки долго жил на Украине. Но со временем освоюсь и посвящу их в тонкости российского быта.

Понимаю, что каждый предстоящий тур для "Спартака" - это финал. Только такой подход обеспечит нам должную концентрацию и мотивацию. Трудности будут, но вместе мы их преодолеем. Для меня особой, по понятным причинам, могла бы стать встреча с "Зенитом". Но я не собираюсь ее выделять: для победы в чемпионате нужно постараться выигрывать в каждом из матчей.

Я пока с болельщиками "Спартака" встречался только за пределами стадиона, но ребята мне уже рассказали, что здесь поддержка трибун еще сильнее, чем в Донецке, где она была на очень высоком уровне. Я, в свою очередь, буду стараться оправдать ожидания и приносить поклонникам нашего клуба как можно больше положительных эмоций", - передает слова Адриано официальный сайт красно-белых.

Луис Адриано: понимаю, что каждый предстоящий тур для "Спартака" - это финал

Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 10:52
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 11:00) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Не не каждый,а только первые два просера,а потом пойдет как помаслу
Регистрация: 13.11.2014
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.