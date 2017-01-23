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ФИФА в конце февраля – начале марта проинспектирует города Кубка конфедераций-2017

ФИФА в конце февраля – начале марта прибудет с инспекционным визитом в города, проводящие Кубок конфедераций-2017, а затем проанализирует готовность субъектов РФ к проведению чемпионата мира-2018, передают "Известия".

27 февраля сотрудники ФИФА посетят Санкт-Петербург. На следующий день они прибудут в Казань, 1 марта – в Сочи, а 2 марта прилетят в Москву.

3–4 марта в Москве пройдет заседание рабочих групп с участием представителей городов, принимающих чемпионат мира 2018 года. Это мероприятие будет включать в себя виртуальные туры по городам и их стадионам.
Сегодня, 11:09
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