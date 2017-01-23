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"Реал Сосьедад" переиграл "Сельту"
"Ростов-Арена" построена на 70 процентов
Строительная готовность "Ростов-Арены" - около 70%. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.
На сегодняшний день полностью завершено устройство нижнего слоя футбольного поля – бетонной плиты. Готовность монолитной плиты – 83%. Позднее для отвода ливневых и талых вод в основании футбольного поля будут сформированы дренажная и прочие инженерные системы. На заключительном этапе ростовский стадион обзаведется натуральным спортивным травяным покрытием.
На строительной площадке будущего стадиона на 90% завершена кладка перегородок из кирпича, на 85% - кладка наружных стен и перегородок, на 73% - установка сборных элементов настила трибун.
На объекте ведутся штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализации, водо- и теплоснабжения нового стадиона. Начался монтаж лифтов и установка дверей.
Завершен монтаж каркаса кровли, выполненной из металлоконструкций арочного типа; идет укладка полимерного кровельного покрытия. На сегодняшний день смонтировано 4,4 тысячи кв. м. из запроектированной общей площади покрытия в 49,5 тысячи кв. м. Тентовая полимерная мембрана установлена в угловых секциях кровли будущего стадиона.
Ведется монтаж системы медиафасада; всего предстоит смонтировать 19,3 тысячи кв. м. На 83% выполнено устройство монолитных конструкций будущих билетных касс стадиона. На объекте идет благоустройство территории вокруг стадиона, а также возведение ограждений спортивного сооружения.
Окончательный срок завершения работ – 25 декабря 2017 года.
Сайт Правительства Ростовской области
На сегодняшний день полностью завершено устройство нижнего слоя футбольного поля – бетонной плиты. Готовность монолитной плиты – 83%. Позднее для отвода ливневых и талых вод в основании футбольного поля будут сформированы дренажная и прочие инженерные системы. На заключительном этапе ростовский стадион обзаведется натуральным спортивным травяным покрытием.
На строительной площадке будущего стадиона на 90% завершена кладка перегородок из кирпича, на 85% - кладка наружных стен и перегородок, на 73% - установка сборных элементов настила трибун.
На объекте ведутся штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализации, водо- и теплоснабжения нового стадиона. Начался монтаж лифтов и установка дверей.
Завершен монтаж каркаса кровли, выполненной из металлоконструкций арочного типа; идет укладка полимерного кровельного покрытия. На сегодняшний день смонтировано 4,4 тысячи кв. м. из запроектированной общей площади покрытия в 49,5 тысячи кв. м. Тентовая полимерная мембрана установлена в угловых секциях кровли будущего стадиона.
Ведется монтаж системы медиафасада; всего предстоит смонтировать 19,3 тысячи кв. м. На 83% выполнено устройство монолитных конструкций будущих билетных касс стадиона. На объекте идет благоустройство территории вокруг стадиона, а также возведение ограждений спортивного сооружения.
Окончательный срок завершения работ – 25 декабря 2017 года.
Сайт Правительства Ростовской области
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