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"Ростов-Арена" построена на 70 процентов

Строительная готовность "Ростов-Арены" - около 70%. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.

На сегодняшний день полностью завершено устройство нижнего слоя футбольного поля – бетонной плиты. Готовность монолитной плиты – 83%. Позднее для отвода ливневых и талых вод в основании футбольного поля будут сформированы дренажная и прочие инженерные системы. На заключительном этапе ростовский стадион обзаведется натуральным спортивным травяным покрытием.

На строительной площадке будущего стадиона на 90% завершена кладка перегородок из кирпича, на 85% - кладка наружных стен и перегородок, на 73% - установка сборных элементов настила трибун.

На объекте ведутся штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализации, водо- и теплоснабжения нового стадиона. Начался монтаж лифтов и установка дверей.

Завершен монтаж каркаса кровли, выполненной из металлоконструкций арочного типа; идет укладка полимерного кровельного покрытия. На сегодняшний день смонтировано 4,4 тысячи кв. м. из запроектированной общей площади покрытия в 49,5 тысячи кв. м. Тентовая полимерная мембрана установлена в угловых секциях кровли будущего стадиона.

Ведется монтаж системы медиафасада; всего предстоит смонтировать 19,3 тысячи кв. м. На 83% выполнено устройство монолитных конструкций будущих билетных касс стадиона. На объекте идет благоустройство территории вокруг стадиона, а также возведение ограждений спортивного сооружения.

Окончательный срок завершения работ – 25 декабря 2017 года.

Сайт Правительства Ростовской области
Теги: Ростов
Сегодня, 11:59
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(0)
№3 Написал: Buiser812 (Сегодня, 14:14) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Обязательно надо будет посетить.
Дончанам повезло


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№2 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 12:22) #
  • +3
  •  (3)
online

Ну и отлично! Чем больше новых, современных стадионов в стране, тем лучше!
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:09) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Хороший стадион должен получиться ! yum
Регистрация: 23.09.2016
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