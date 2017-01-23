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Игорь Акинфеев присоединится к ЦСКА начиная со второго сбора

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев присоединится к команде на втором сборе.

- Каково состояние Акинфеева? Он приступил к тренировкам?

- Акинфеев присоединится к нам со второго сбора, - цитирует Гончаренко "СЭ".
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 12:24
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8
(0)
№8 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:53) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья . Если плановые - ничего страшного .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№7 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 13:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: oksva
А что с ним ? Чего то в новостях нигде не было ? Травма ?

Плановые процедуры на колене
Регистрация: 21.11.2009
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:24) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Рекордсменам ЛЧ тренироваться нет смысла laughing
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 13:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
подумаешь новость. наш спартак всей командой позже всех поехал на сборы, пусть тренируются те, кто не умеет играть. таблица слева.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 12:50) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А что с ним ? Чего то в новостях нигде не было ? Травма ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№3 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 12:49) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
хех
растренированный страж ворот сборной;)


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:45) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
Мож сразу за 2 дня до старта 18 тура пусть возвращается из отпуска?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:30) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
а у него дополнительный отпуск или снова восстановление от травмы?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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