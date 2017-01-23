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Виктор Гончаренко: у меня пока не сложилось о Траоре целостного впечатления

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре пока не создал о себе целостного впечатления по итогам первого зимнего тренировочного сбора, сообщил главный тренер Виктор Гончаренко.

"На этом сборе Траоре достаточно хорошо отработал то время, которое провел. Но если о всех игроках у меня создалось отличное впечатление, то о Траоре оно еще целостно не сложилось.

Я всегда смотрю на тех футболистов, которые есть в составе, и стараюсь выжать из них максимум. У нас есть селекционный отдел, который хорошо работает. Но зимой сложно найти кого-то. Если найдем кого - то хорошо, если нет - будем работать с теми, кто есть", - цитирует Гончаренко ТАСС.
Теги: Гончаренко Траоре ЦСКА
Сегодня, 12:45
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№4 Написал: пантейлемон (Сегодня, 14:22) #
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не надейся Витя -он просто зомби-мертвяк толку от него не будет laughing
Регистрация: 21.09.2016
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:45) #
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  •  (2)

Цитата: valerman40
настоящий тренер не должен и не имеет право выносить сор из избы. не нравится футболист- вызови к себе и скажи с глазу на глаз, а не с помощью журналистов

У тебя паранойя? ГДЕ он в данном интервью сказал что-то плохое? Траоре приехал не в первый день сбора, больной, т.е. отработал в полную силу максимум пол-сбора.Сыграл один матч с командой пердива Швейцарии, ничем не отличился. Никакой самый гениальный тренер не сможет выяснить за 5 дней на первом сборе, где 2/3 работы занимаются "физикой". Ганчеренко и сказал, что "о всех игроках ... создалось отличное впечатление, о Траоре оно еще целостно не сложилось." Он должен был сказать "я в восторге!" чтоль? А потом объяснять, почему его не пригласили на третий сбор? Вот это уже было бы лицемерие.
Ты ищешь вороного коня в своём тёмном хлеву, а его там нет и быть не может!
P.S. В отличие от вашей фермы, у нас как раз са вынос сор из избы самые крупные штрафы из всех в клубе существующих. Как правило не только штраф, но и увольнение без выходного пособия. Так что в зеркало смотри, параноик.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 13:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Молодец, Гончаренко,все верно говоришь.
Регистрация: 27.07.2013
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:54) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
настоящий тренер не должен и не имеет право выносить сор из избы. не нравится футболист- вызови к себе и скажи с глазу на глаз, а не с помощью журналистов
Регистрация: 2.08.2010
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