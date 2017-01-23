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Виктор Гончаренко: у меня пока не сложилось о Траоре целостного впечатления
Нападающий ЦСКА Ласина Траоре пока не создал о себе целостного впечатления по итогам первого зимнего тренировочного сбора, сообщил главный тренер Виктор Гончаренко.
"На этом сборе Траоре достаточно хорошо отработал то время, которое провел. Но если о всех игроках у меня создалось отличное впечатление, то о Траоре оно еще целостно не сложилось.
Я всегда смотрю на тех футболистов, которые есть в составе, и стараюсь выжать из них максимум. У нас есть селекционный отдел, который хорошо работает. Но зимой сложно найти кого-то. Если найдем кого - то хорошо, если нет - будем работать с теми, кто есть", - цитирует Гончаренко ТАСС.
"На этом сборе Траоре достаточно хорошо отработал то время, которое провел. Но если о всех игроках у меня создалось отличное впечатление, то о Траоре оно еще целостно не сложилось.
Я всегда смотрю на тех футболистов, которые есть в составе, и стараюсь выжать из них максимум. У нас есть селекционный отдел, который хорошо работает. Но зимой сложно найти кого-то. Если найдем кого - то хорошо, если нет - будем работать с теми, кто есть", - цитирует Гончаренко ТАСС.
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