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Марио Фернандес: я в "Спартаке"? Такое невозможно представить

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны московского "Спартака".

"Я в "Спартаке"? Такое невозможно представить. В моём сердце только ЦСКА! Так и напишите", - цитирует Фернандеса "BobSoccer".
Теги: Фернандес ЦСКА Спартак
Сегодня, 12:54
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17
(3)
№17 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 14:24) #
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Цитата: Миша Люберцы

Повышение - только в зарплате , а в игре - не видно. Титулы? Скорее Спартак станет чемпионом, чем синит. Да голы забивает , но кому и как ? Когда играл за Спартак, любое касание с соперником звучал свисток, а сейчас, с начало выставляет руки, всех распихает, все голы такие. И никто - не свистит...

ты в курсе, что один титул в Зените он уже выиграл? Кубок России. Сколько лет назад Спартак последний свой титул брал? (копа дель соль не в счет)


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№16 Написал: пантейлемон (Сегодня, 14:14) #
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а вот и он истинно НАРОДНЫЙ парень -удачи ему и без травм stuck_out_tongue
Регистрация: 21.09.2016
№15 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 14:12) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Opioman
Цитата: Sharik.SM

Так многие говорят, а в итоге:
My Webpage

лет 15 не видел КВН. И вот что я скажу - лучше и дальше не буду его смотреть. В футбольной программе эта шутка была бы смешна, но в КВНе - это выглядит просто глупо. Ну и уж точно при переходе в Зенит Дзюба выбрал футбол. Все таки он на повышение пошел.

Повышение - только в зарплате , а в игре - не видно. Титулы? Скорее Спартак станет чемпионом, чем синит. Да голы забивает , но кому и как ? Когда играл за Спартак, любое касание с соперником звучал свисток, а сейчас, с начало выставляет руки, всех распихает, все голы такие. И никто - не свистит...
Регистрация: 10.01.2014
№14 Написал: vlees (Сегодня, 14:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sharik.SM
Цитата: Opioman
уж точно при переходе в Зенит Дзюба выбрал футбол. Все таки он на повышение пошел

Но говорил, что никогда не перейдет.

Еще Карпин сказал что у Артемки мотивация только в зеленой долларовой купюре,хочу посмотреть на рожу этого клоуна когда Спартак весной возьмет золото,представляю как у этого воришки разорвет сраку.
Регистрация: 12.01.2017
№13 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 14:04) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Opioman
уж точно при переходе в Зенит Дзюба выбрал футбол. Все таки он на повышение пошел

Но говорил, что никогда не перейдет.
Регистрация: 27.01.2009
№12 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 14:00) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Sharik.SM

Так многие говорят, а в итоге:
My Webpage

лет 15 не видел КВН. И вот что я скажу - лучше и дальше не буду его смотреть. В футбольной программе эта шутка была бы смешна, но в КВНе - это выглядит просто глупо. Ну и уж точно при переходе в Зенит Дзюба выбрал футбол. Все таки он на повышение пошел.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№11 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:59) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
Еще пару сезонов в цкг и он окончательно деградирует,это у нас в рфпл он еще выделяется,в европе виден его уровень где в каждой игре цкг его возят и игорь бьет рекорд за рекордом благодаря супер защитке)

Тому подтверждение: Носорог (Думбия) и его сынок - Муса,да и Вагнер, здесь вроде в нашем футболе играли, а как ушли и исчезли...
Регистрация: 10.01.2014
№10 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 13:56) #
  • -2
  •  (2)

Так многие говорят, а в итоге:
My Webpage
Регистрация: 27.01.2009
№9 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 13:53) #
  • +1
  •  (1)

сколько вообще было переходов из Спартака в ЦСКА и наоборот? Это Каррера просто привык что в его Италии в порядке вещей люди переходят из Наполи в Юве, из Юве в Милан, оттуда в Интер и потом снова в Юве. И тренеры во всех клубах засветиться должны успеть иначе не круто.

Аллегри, Капелло и Анчелотти и Милан и Юве тренировали. Липпи - Наполи, Юве и Интер...

А игроки - Ибра в Интере, Милане и Юве поиграл, Инзаги в Юве и Милане, Пирло еще и в Интере и т.д. Они там по кругу гуляют постоянно. У нас немного по-другому футбольный "бизнес" устроен


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№8 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: myspartaksuperclub
марио, сходи в спараковский музей и сразу проникнешься духом.

Цитата: vlees
европе виден его уровень

да уж, возят наш спартак всякие гали и кипрские пенсионеры

Не путай, плиз, всякие баварии и мансити с киприотскими и швейцарскими грандами. Тем более "Спартак" их возил по полю все матчи, просто не повезло...
:)


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№7 Написал: vlees (Сегодня, 13:47) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: myspartaksuperclub
марио, сходи в спараковский музей и сразу проникнешься духом.

Цитата: vlees
европе виден его уровень

да уж, возят наш спартак всякие гали и кипрские пенсионеры

ты тоже сходи бомжара)посмотри на лучший футбольный музей в стране:)титулов там в 2 раза больше чем в бомжатнике,больно такое слышать понимаю)даже ник себе сделал Спартаковский чтобы не так позорно было находиться на этом сайте,бомжар та вся страна презирает)
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 13:45) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
марио, сходи в спараковский музей и сразу проникнешься духом.

Цитата: vlees
европе виден его уровень

да уж, возят наш спартак всякие гали и кипрские пенсионеры


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№5 Написал: vlees (Сегодня, 13:31) #
  • -11
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Еще пару сезонов в цкг и он окончательно деградирует,это у нас в рфпл он еще выделяется,в европе виден его уровень где в каждой игре цкг его возят и игорь бьет рекорд за рекордом благодаря супер защитке)
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Karl XII (Сегодня, 13:17) #
  • +2
  •  (12)

Фернандес в "shpartalke 1:18"... похоже, что администраторы этого сайта перешли с оксибутирата на что-то более тяжелое..
Регистрация: 11.01.2017
№3 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
[quote=m7rf_2][/quote]

Главное - что не свинтус головного мозга....


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Регистрация: 25.10.2008
№2 Написал: mustang (Сегодня, 13:06) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
да ладно новостники прикалываются
Регистрация: 23.12.2015
№1 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 12:58) #
  • -13
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
ИШАК головного мозга.
Регистрация: 11.06.2016
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