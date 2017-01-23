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Вчера 23:33
Сердар Таски: думаю, весной мы начнем переговоры с руководством "Спартака" о новом контракте (3)
Сердар Таски: думаю, весной мы начнем переговоры с руководством "Спартака" о новом контракте (3)
Вчера 23:19
Эрик Бикфалви и Максим Бордачев покинут "Томь"
Эрик Бикфалви и Максим Бордачев покинут "Томь"
Вчера 23:08
Анджело Огбонна больше не сыграет в этом сезоне
Анджело Огбонна больше не сыграет в этом сезоне
Вчера 22:53
"Спартак" интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом (78)
"Спартак" интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом (78)
Вчера 22:50
"Реал Сосьедад" переиграл "Сельту"
"Реал Сосьедад" переиграл "Сельту"
Марио Фернандес: я в "Спартаке"? Такое невозможно представить
Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны московского "Спартака".
"Я в "Спартаке"? Такое невозможно представить. В моём сердце только ЦСКА! Так и напишите", - цитирует Фернандеса "BobSoccer".
"Я в "Спартаке"? Такое невозможно представить. В моём сердце только ЦСКА! Так и напишите", - цитирует Фернандеса "BobSoccer".
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