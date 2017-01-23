Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Урал" подписал контракт с Эриком Бикфалви

Полузащитник "Томи" Эрик Бикфалви перешел в "Урал", информирует пресс-служба екатеринбуржцев.

Срок контракта румынского футболиста с "Уралом" соглашения составил 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

"Урал" подписал контракт с Эриком Бикфалви
Теги: Урал
Сегодня, 12:58
Напечатать
0
(1)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.