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Ивелин Попов: конечно, Каррера - жесткий человек

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал о работе с главным тренером Массимой Каррерой.

"Конечно, Массимо Каррера - жесткий человек, особенно это проявляется, когда кто-то в команде не выполняет его указаний. Он все время говорит нам, что мы можем многого добиться, что все игроки должны играть друг за друга.

Мы слышим его: и в том числе поэтому нам удаётся добиваться хороших результатов", - цитирует Попова ТАСС.
Теги: Каррера Спартак Попов
Сегодня, 13:23
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№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это хорошо , что жёсткий , хорошо что требует выполнения его указаний , иначе - будет бардак .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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