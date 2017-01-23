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Ивелин Попов: конечно, Каррера - жесткий человек
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал о работе с главным тренером Массимой Каррерой.
"Конечно, Массимо Каррера - жесткий человек, особенно это проявляется, когда кто-то в команде не выполняет его указаний. Он все время говорит нам, что мы можем многого добиться, что все игроки должны играть друг за друга.
Мы слышим его: и в том числе поэтому нам удаётся добиваться хороших результатов", - цитирует Попова ТАСС.
"Конечно, Массимо Каррера - жесткий человек, особенно это проявляется, когда кто-то в команде не выполняет его указаний. Он все время говорит нам, что мы можем многого добиться, что все игроки должны играть друг за друга.
Мы слышим его: и в том числе поэтому нам удаётся добиваться хороших результатов", - цитирует Попова ТАСС.
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